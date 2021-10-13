На планшетах полиции появились программы для считывания COVID-сертификатов

Сотрудникам Национальной полиции Украины уже установили на планшеты программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации. Об этом, ссылаясь на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, сообщает Укринформ.

Это обсуждалось во время совещания 12 октября при участии председателя Национальной полиции Украины (НПУ) Игоря Клименко, заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Кузина и председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой.

"На сегодняшний день, Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время этого совещания речь шла о наработке алгоритма действий по проведению превентивных мероприятий в местах большого скопления людей. Клименко со своей стороны отметил, что основной задачей этих 3 ведомств является максимальное принятие мер по соблюдению карантина и минимизация заражения граждан в местах, которые способствуют распространению коронавируса – в частности, в общественном транспорте, развлекательных заведениях, в том числе в ночных клубах, рынках , заведениях общественного питания.

По его словам, деятельность таких заведений является критическим моментом. Клименко отметил, что правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам зарплату и наполняет бюджет государства, должен работать, установил возможность их работы даже в красной зоне.

"Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности", – сказал он.

Как уточнил глава Нацполиции, существует необходимость в выработке механизмов и порядка взаимодействия, учитывая количество санитарных врачей, работников Госпотребслужбы и Нацполиции Украины, которые будут привлечены в эти процессы.

"Кроме того, мы должны четко понимать ответственных лиц. Например, руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки наших граждан, организаторов спортивных мероприятий, непосредственно тех лиц, которые несут ответственность как административную, так и порой уголовную – в частности, за несоблюдение эпидемиологических норм", – сообщил Клименко.

Он напомнил, что правительство с 21 октября установило новые ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок, а именно – обязало водителей и пассажиров подтверждать свою COVID-безопасность, и поэтому каждый участник таких перевозок должен предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест, действующий 72 часа.

Уточняется, что задачей полиции, среди прочего, является проведение должным образом разъяснительной работы среди перевозчиков о необходимости соблюдения карантинных требований, а также разъяснения об ответственности граждан и перевозчиков в случае нарушения противоэпидемического законодательства.

В свою очередь, Магалецкая сказала, что работа совместных групп сотрудников Госпродпотребслужбы и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов будет продолжена, и для того, чтобы эффективно противостоять угрозе пандемии, нужно реализовать общую систему эффективного контроля.