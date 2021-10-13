Врач рассказала, почему пожилые люди часто мерзнут и как этого избежать

Гериатр Наталья шарашкина объяснила, что за терморегуляцию человека отвечают многие механизмы организма. С возрастом они ослабевают, поэтому нередки случаи, когда у пожилого человека возникает ощущение постоянного холода, сообщает Країна здоров'я.

В частности, становится тоньше кожа, снижается мышечная и жировая масса, уменьшается количество волос, а также нарушается функционирование сосудов. Она рассказала почему пожилые люди часто мерзнут и как этого избежать.

"В группе риска находятся люди пожилого возраста с низкой массой тела и, соответственно, хуже состоянием кожных покровов и мышц, с плохим питанием, низкой двигательной активностью, множеством хронических заболеваний", - предупреждает эксперт.

Для того, чтобы справиться с проблемой врач рекомендует наладить рацион, ведь именно обменные процессы влияют на комфортность температуры. Кроме того, важно вести активный образ жизни, включающий в себя, как физическую, так и социальную составляющую.

Не менее важно регулярно проходить медобследования, которые помогут, как в профилактике, так и в контроле хронических заболеваний.