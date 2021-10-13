В Киеве под посольством Грузии проходит акция сторонников Саакашвили
В Киеве под посольством Грузии проходит акция сторонников Михеила Саакашвили. Они требуют немедленного освобождения и прекращения политического преследования Саакашвили.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Участники скандируют "Волю Саакашвили" и призывают грузинский народ проголосовать за его партию во втором туре выборов.
Посольство Грузии сейчас закрыто, но участники митинга хотят, чтобы к ним кто-то вышел, так как на кону здоровье Саакашвили, который голодает в тюрьме грузинского города Рустави.