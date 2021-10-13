В Кремле отрицают наличие войск РФ на Донбассе

У президента России Владимира Путина продолжают отрицать наличие российских войск на Донбассе. В Кремле утверждают, что Украина сама должна разобраться в ситуации с конфликтом, сообщает РБК-Украина.

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на призывы лидеров Евросоюза к России признать свою ответственность в качестве стороны конфликта на Донбассе.

"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина, в первую очередь, должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер" , – добавил Песков.

Напомним, накануне президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта на Донбассе.

Автор: Сергей Новиков