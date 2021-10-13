Австралия построит луноход: что он будет делать

Этот луноход будет включен в программу исследований, договоренность о которой достигнута Австралией с американским NASA, сообщает Корреспондент.

Правительство Австралии выделит на создание лунохода 50 млн долларов (36,7 млн долларов США).

"Ведущие австралийские бизнесмены и исследователи вместе разработают луноход при поддержке 50 млн долларов из фонда программы Первопроходец (Trailblazer) в рамках инициативы От Луны к Марсу правительства (страны)" , – говорится в сообщении.

Ожидается, что этот луноход будет включен в программу исследований, договоренность о которой достигнута Австралией с американским космическим агентством NASA.

Полуавтоматический луноход будет собирать образцы грунта на Луне, который содержит окислы, и с помощью специального оборудования, NASA собирается выделять из этого грунта кислород.

"Это ключевой шаг к установлению самодостаточного человеческого присутствия на Луне и поддержке будущих миссий на Марс" , – подчеркивает правительство Австралии.

Также приводятся слова премьер-министра страны Скотта Моррисона о том, что к 2030 году власти Австралии хотят утроить масштаб космического сектора, ожидая от него поступления 12 млрд долларов и создания 20 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

По соглашению с Австралией, NASA отправит луноход на Луну в 2026 году.