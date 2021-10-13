Добровольная налоговая амнистия: задекларировано 90 млн

В рамках налоговой амнистии по состоянию на 12 октября задекларировано 90,5 миллиона гривен, платежи в бюджет составили 4,5 миллиона гривен, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал народный депутат, председатель налогового комитета Данил Гетманцев.

"Количество деклараций с каждым днем растет, как бы кому не хотелось обратного" , — добавил он.

Украинцы задекларировали 90 млн

Напомним, 1 сентября стартовала налоговая амнистия — добровольное декларирование доходов продлится год, размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.