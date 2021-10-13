Матч УПЛ отменили из-за вспышки коронавируса

Поединок 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Ингулец" - "Рух" не состоится 17 октября согласно запланированному графику, сообщает УНИАН.

Об этом пишет официальный сайт УПЛ.

Причина - вспышка коронавируса в составе "Руха". ПЦР-тестирование выявило ковид у футболистов львовского клуба. Положительные тесты на инфекцию сдали все заявленные вратари львовян. Матч перенесен на неопределенный срок.

Также перенесли встречу команд U-19. Новые даты будут известны позже.

УПЛ: итоги 10-го тура