Без премий и надбавок: зарплата Зеленского за сентябрь-2021

Президент Владимир Зеленский в сентябре 2021 года получил 28 тысяч гривен зарплаты. Никаких надбавок или премий в этом месяце главе государства не начислили. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Офиса Президента Украины, сообщает 24 Канал.

Эта сумма является должностным окладом президента. Кроме того, 5460 гривен Зеленский отдал на налоги.

При этом, за первый год президентства, с мая 2019 года по апрель 2020 года, Зеленский заработал более 320 тысяч гривен. Из этой суммы глава государства заплатил 62 тысячи 541 гривну 82 копейки налогов и сборов.

Его должностной оклад тогда, как и сейчас, составлял 28 тысяч гривен. Однако, не учитывая налоги, президент получает около 22 тысяч гривен.

Зарплата Зеленского в сентябре / запрос 24 канала