Саудовцы хотят купить легендарный клуб Серии А

Новые владельцы футбольного клуба "Ньюкасл", представляющего АПЛ, не намерены останавливаться на достигнутом и рассчитывают приобрести еще одну команду, но уже из чемпионата Италии, сообщает УНИАН.

Как пишет Calciomercato, Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии планирует приобрести миланский "Интер".

Переговоры по сделке между представителями саудовского консорциума и китайской семьей Чжан уже начались. Известно, что нынешние владельцы итальянского гранда намерены выручить не менее одного миллиарда евро за продажу клуба.

Отмечается, что стороны вели переговоры по продаже итальянского клуба еще в минувшем году, но тогда владельцы "Интера" отказались от предложения саудовцев. Сейчас сделка может состояться, поскольку миланский клуб потерпел серьезные финансовые убытки по причине пандемии. Также на решение о продаже клуба повлиял провал проекта Суперлиги.

На прошлой неделе Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии объявил о покупке английского "Ньюкасла". Как сообщают британские СМИ, состояние новых владельцев "сорок" оценивается примерно в 320 миллиардов фунтов, что в 14 раз больше состояния нынешнего владельца "Манчестер Сити", считавшегося до этого самым богатым владельцем футбольного клуба в мире.