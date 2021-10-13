Олег Ляшко снова собрался идти в Раду

По округу 206 в Черниговской области, по которому зашёл в Верховную Раду умерший на прошлой неделе нардеп Антон Поляков, хочет баллотироваться Олег Ляшко.

Об этом «Стране»﻿ сообщили источники в окружении лидера радикалов.

Он уже пытался попасть в Раду в прошлом году по округу в той же Черниговской области, который освободился после гибели нардепа Давиденко (по официальной версии он застрелился). Но проиграл кандидату от «Слуги народа».

И сейчас Ляшко хотел бы взять реванш.

«Пока он изучает ситуацию. Но очень хочет пойти. Многое будет зависеть от того, кого выставят «слуги» на этот округ. Они уже начали кастинг кандидатов» , - говорит источник.

Довыборы по 206 округу, скорее всего, будут назначены на март 2022 года.