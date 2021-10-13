У побережья Болгарии пошло ко дну судно с ядовитым грузом

Турецкое судно "Vera Su", налетевшее на скалы в северной части болгарского побережья Черного моря, затонуло﻿. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Деловая столица.

На борту корабля находятся 3000 тонн карбамида, что может вызвать экологическую катастрофу в заповеднике Калиакра, где обитают многие охраняемые морские птицы и морские виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

На борту корабля находятся 3000 тонн карбамида

"Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе судна есть дыры. Судно больше нельзя спасти, а только принять меры по удалению затонувшего имущества" , — сказал капитан Венцислав Иванов, исполнительный директор Болгарской морской администрации.

Корабль застрял на каменистом берегу 20 сентября в хорошую погоду.

По версии властей, дежурный член экипажа уснул

По версии властей, дежурный член экипажа уснул. В течение шести дней не проводилось никаких спасательных операций, несмотря на опасность для окружающей среды.

При попадании в море в высокой концентрации карбамид вызывает быстрое цветение фитопланктона, который производит токсин, опасный для морской жизни, включая морских птиц.

Накапливаясь, он также может поставить под угрозу жизнь человека при употреблении рыбы или морепродуктов.