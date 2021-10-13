Притула заявил, что занимается формированием новой политсилы

Волонтер, бывший кандидат в мэры Киева от партии "Голос" и шоумен Сергей Притула сообщил, что сейчас занимается формированием новой политической силы для участия в следующих парламентских выборах, сообщает Левый берег.

По словам Притулы, в состав этой политсилы входят различные среды.

"Часть адекватная, которая вышла из "Голоса". Но это не только они" , - отметил он.

Притула добавил, что опыт киевских выборов его научил, что "можно с нуля зайти в политику и набрать 8% в столице, которая достаточно требовательна к кандидатам".

"Поэтому в моей философии, в системе координат, украинский волонтер эволюционирует. В 2014 году украинский волонтер - это чувак, который стоит у автобуса в бронике и выгружает какие-то вещи. Затем украинский волонтер стал частью экосистемы общин. Волонтеры пошли в местные советы. В ОТГ, в городских советах, в областных вы увидите людей, которые прошли волонтерский путь.

Сейчас волонтеры сидят за круглыми столами с представителями Минобороны и профильного комитета в парламенте. Я абсолютно положительно отношусь к тому, что волонтеры будут претендовать на те или иные должности в законодательном органе или в исполнительной власти" , - заявил он.

Напомним, Притула заявил о намерении формирования новой партии в сентябре этого года. Кто именно войдет в ее состав - он не раскрывал.