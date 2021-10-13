Регина Тодоренко дебютировала в кино

Известная телеведущая Регина Тодоренко попробует свои силы в кино. 31-летняя теледива примет участие в съемках сериала «Секреты семейной жизни». Об этом она рассказала в своем Instagram, сообщает WomanEL.

По словам Регины, она всегда мечтала сниматься в кино.

«Месяц назад я пришла на пробы сериала "Секреты семейной жизни" и меня утвердили. Это большая честь для меня стать частью команды и поработать с настоящими профессионалами кино-дела», — отметила ведущая.

Свой пост она сопроводила фотографией со съемочной площадки.