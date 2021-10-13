Женщины с пороками сердца могут рожать детей

Согласно исследованию, большинство женщин, родившихся с пороками сердца, могут безопасно забеременеть и родить здоровых детей с небольшими или незначительными проблемами, если им предоставят квалифицированную помощь, сообщает Країна здоров'я.

Текущее исследование 7512 беременностей в 4015 женщин пороками сердца в Германии является крупнейшим и показывает, что ни одна женщина не умерла, хотя у матерей и младенцев было больше осложнений по сравнению с контрольной здоровой группой из 11 225 беременностей в 6502 женщин. Исследования опубликованы в European Heart Journal.

Был небольшой, но повышенный риск мертворождения или смерти младенцев в течение первого месяца жизни среди тех, кто родился от матерей с пороком сердца. Эти дети имели в шесть раз больше риск порока сердца, чем в контрольной группе.