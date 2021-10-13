ДТП с участием Трухина: ГБР допросило более 10 свидетелей

По делу о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина Государственное бюро расследований допросило более десятка свидетелей, видео момента аварии пока у следствия нет, сообщает Украинская правда.

В Бюро отметили, что сейчас проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств вышеупомянутой ДТП, в том числе по установлению лица, находившегося за рулем автомобиля "Ауди" на момент ДТП 23 августа 2021 года.

В ГБР указали, что в ходе расследования были изъяты видеозаписи движения транспортных средств, которые по времени фиксации были приближены к времени ДТП. Вместе с тем видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, в настоящее время в уголовном производстве отсутствует.

На данный момент бюро допросило более десяти свидетелей происшествия.

В то же время допросить самого нардепа Трухина, по словам ГБР, следователи планируют после проведения назначенных экспертиз и получения заключений экспертов.

В Бюро уточнили также, что сведения (по части 1 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами - ред.)) в Единый реестр досудебных расследований внес 9 сентября 2021 года и.о. генерального прокурора, согласно действующему законодательству.

В прокуратуре дополнительно разъяснили следующее: после того, как материалы уголовного производства из Национальной полиции поступили в ГБР, была создана новая группа следователей и прокуроров, по инициативе которых сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований Офисом генерального прокурора, как это предусмотрено ч. 1 ст. 482-2 УПК Украины в случае возможного участия в событии народного депутата.