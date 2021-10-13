Океан Эльзы и KALUSH презентовали совместный клип "Победа"

Популярная украинская рок-группа "Океан Эльзы" вместе с реп-группой "Kalush" выпустили новую песню. Их совместный трек носит название "Перемога", сообщает Обозреватель.

Клип опубликовали на официальном аккаунте "Океана Эльзы" в YouTube 12 октября, в день рождения группы. За сутки ролик набрал более 93 тысяч просмотров, 8,8 тысяч лайков и 573 комментария (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Группа "Океан Эльзы". Источник: instagram.com/okeanelzy_official

"Новая песня – это продолжение наших ОЭ, творческих вылазок в другие жанры. Этой зимой я много слушал хип-хоп музыку, от 90-х до современной, и в какой-то момент мне сложилась строки припева: "Чтобы тебе ни говорили впереди победа. Чтобы тебе не кричали шакалы вслед – у тебя своя дорога" и понял, что нашему хип-хопу быть" , – сказал лидер группы Святослав Вакарчук.

Режиссером клипа выступил Максим Ксенда, а оператором – Евгений Усанов.

Группа "Калуш". Источник: instagram.com/kalush.official

Поклонники "Океан Ельзи" отметили, что им новая работа очень понравилась.