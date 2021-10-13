Новый сезон "Мира наизнанку": следующая страна

Прямо из закрытого и консервативного Пакистана после съемок украинского сезона, Дмитрий Комаров отправился в новую страну, на другой континент – туда, где можно все, где нет запретов и ограничений, сообщает УНИАН.

Следующей точкой на карте, которую будет выворачивать наизнанку главный путешественник страны, стала "банановая республика" Эквадор. Это страна ярких контрастов. Есть здесь и жаркие тропические джунгли, и вершины Анд, и ледники. Даже в 21 веке тут можно встретить дикие племена индейцев, которые убивают без выяснения причин, если чужак просто ступил на их земли. На высоких склонах Анд, как и сотни лет назад, беззаботно живут "ковбои" чаграс, а в городах разрешено все – от древнейшей женской профессии, которая здесь легальна, до необычных индейских ритуалов очищения.

Фото instagram.com/komarovmir

"После консервативного Пакистана с большим количеством запретов мы покажем прямо противоположную страну, если говорить о законах в обществе. В Эквадоре можно все. Часто это граничит с безумием, если смотреть с точки зрения европейца. Эквадор – настоящий "мир наизнанку", о существовании которого мы даже не подозреваем" , – рассказал Комаров.

В Эквадоре команде "Мира наизнанку" выпала уникальная возможность пообщаться с индейцами, которые впервые вышли на контакт с цивилизованным миром совсем недавно – в 1950-х годах. И произошло это в результате драматических событий, достойных того, чтобы стать сюжетом приключенческого фильма. Дмитрий Комаров покажет свой документальный цикл программ, в котором раскроет детали этих событий.

Фото instagram.com/komarovmir

"Мир наизнанку" проведет собственное расследование, чтобы узнать, как проходил первый контакт дикого племени с цивилизацией, и как жестокие индейцы превратились в мирных христиан. Дмитрию Комарову удалось найти не просто очевидцев этих событий, но и участников. Например, зрители смогут увидеть уникальное интервью с убийцей первых американских миссионеров, которые встретились с неконтактным племенем. Сегодня этот человек, как и его соплеменники, уже поддерживает связь с внешним миром. Он лично расскажет, чем руководствовался, когда копьями убивал мирных гостей, которые дарили их племени подарки и совершили посадку на маленьком самолете недалеко от поселка, чтобы подружиться и выйти на контакт.

Автор и ведущий "Мира наизнанку" узнает, как менялось мировоззрение индейцев после контакта с внешним миром. В программе покажут уникальные истории людей, которые еще недавно боялись самолетов и убивали чужаков копьями, а сегодня живут в городах, носят джинсы и пользуются телефонами.