Аэропорт "Киев" закроют в 2024 году

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2024 году закроется для реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает УНИАН.

Об этом заявил глава совета директоров предприятия Денис Костржевский. Он отметил, что планы на 2022 год включают подготовку проекта реконструкции аэродрома. Сами работы могут начаться в 2023 году и продлятся 2 года.

"На 2023 год запланирована реконструкция аэродрома без закрытия аэропорта на прием рейсов. Она будет включать работы на рулежных дорожках" , - сообщил Костржевский.

По оценкам аэропорта, бюджет работ может составить от 2,5 до 4 млрд грн. Ожидается, что эти деньги выделит Киевский горсовет как собственник аэродрома в Жулянах. В качестве альтернативной опции оператор аэропорта называет концессию и привлечение частного инвестора. Для этого необходимо будет провести международный конкурс, победитель которого предоставит деньги и станет управлять аэродромом.

Крупнейшая базовая авиакомпания в "Жулянах" Wizz Air готова перейти в аэропорт "Борисполь" на время реконструкции полосы. При этом президент лоукостера Роберт Кери заверил, что после завершения работ Wizz Air вернется в киевский аэропорт.

В настоящее время "Киев" не может принимать с полной загрузкой авиалайнеры Airbus A321, на которые переходит лоукостер. Это делает невозможным выполнение из "Жулян" дальних рейсов на A321 с полными баками топлива. Из-за этого рейс Абу-Даби-Киев Wizz Air запустил в "Борисполь".

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в "Жулянах"

Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72.

Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 м до 2770 м.

Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Это позволит самолетам садиться в "Киеве" при видимости не менее 350 м. Сейчас в аэропорту работает ILS категории I ICAO. В результате полеты прекращаются, когда видимость падет меньше 800 м.

Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.