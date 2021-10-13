Путин: "Украинская ГТС может просто лопнуть"

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен, сообщает Деловая столица.

По его словам, украинская ГТС якобы может "просто лопнуть" при увеличении давления.

"Там (через ГТС Украины — "ДС") больше увеличивать нельзя. Нам все намекают — увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута" , — сказал Путин.

Он также заявил, что в текущем году Россия увеличила прокачку газа в Европу через ГТС Украины примерно на 10% сверх контрактных обязательств по транзиту.