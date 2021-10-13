Погода на Покрову, 14 октября: сухо и солнечно, но очень ветрено

Длительные октябрьские выходные, по прогнозу синоптиков, должны начаться довольно неплохо: осадков не предвидится, выглянет солнце, но при этом в некоторых областях поднимется крайне сильный ветер. Какая погода﻿ и в каком регионе ожидается на Покрову – читайте в нашем прогнозе.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, в четверг, 14 октября, во всех западных, а также в Житомирской областях будет наиболее прохладно – около 8-11°С днем и от 0°С до 6°С ночью. В остальных центральных, как и в северных, а также в Харьковской областях ожидается 10-13°С днем и от 3 до 8°С ночью. В остальных же восточных, а также в Одесской областях обещают 12-15°С днем и от 5 до 9°С ночью. Наиболее теплая погода сохранится в остальных южных областях и в Крыму – там ожидается около 14-17°С днем и от 5 до 9°С ночью.

Дождей 14 октября не ожидается нигде по стране. Практически во всех регионах будет сухо и облачно с прояснениями, в Крыму – пасмурно. Средняя скорость ветра в центральных, южных областях и в Крыму – 11-22 км/час. В центре и на полуострове местами возможны шквалы до 25 км/час. На западе ожидается умеренный ветер 7-18 км/час. И сильнее всего будет дуть на севере и на востоке – там ожидается 14-29 км/час в среднем, в Сумской области возможны шквалы до 32 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 14 октября в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 14 октября ожидается температура от 5 до 12°С в течение дня, сильный ветер 14-22 км/час и, возможно, небольшой дождь.