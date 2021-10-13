Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 октября 2021

В четверг, 14 октября, восьмой лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Водолей, сообщает Корреспондент.

Луна в Водолее – благоприятное время для любой умственной и творческой работы. Полезно заняться самообразованием, делами с недвижимостью, общественной и политической деятельностью.

Продуктивный период для психологов, социологов, астрологов, людей, имеющих дело с электроникой, новыми технологиями, изобретениями.

14 октября можно начинать осуществление любых замыслов. Вложения сил и средств в этот день дадут максимальный эффект. Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 октября

Овен (21.03−19.04)

У Овнов возможны сложности в отношениях с близкими людьми и критика со стороны руководства. Не исключены внезапные расходы или финансовые потери, поэтому с деньгами следует обращаться осторожно.

Чтобы разрешить противоречивые ситуации дня звезды советуют доверять интуиции и включить предусмотрительность.

Телец (20.04−20.05)

Тельцов ожидает благоприятный деловой день, удачно сложатся встречи, переговоры, командировки.

Вероятно новое романтическое увлечение, однако звезды предостерегают от честолюбия или ложной скромности, которые не позволят проявить глубину чувств или серьезность намерений.

Близнецы (21.05−21.06)

Звезды обещают Близнецам успешные деловые встречи и личные свидания. Не исключено, что день придется посвятить семье и дому.

Хороший момент для небольшого путешествия, физической активности и операций с недвижимостью.

Рак (22.06−22.07)

Раки могут надеяться на продуктивные встречи и интересные знакомства. Звезды обещают событие, которое серьезно повлияет на дела и долгосрочные планы.

Лев (23.07−22.08)

У Львов сложится благоприятный день для получения знаний и общения. Вероятно хорошее известие или подарок от любимого человека.

Звезды советуют обратить внимание на здоровье и отказаться от употребления алкоголя.

Дева (23.08−22.09)

Девы столкнутся с неожиданными трудности в работе и личной жизни. День наиболее удачен для прощения, покаяния и духовного совершенствования.

Звезды советуют положиться на друзей и близких в решении важных вопросов.

Весы (23.09−22.10)

У Весов сложится благоприятный день для завершения начатых дел, ремонта или благоустройства квартиры. Кроме того, представителям знака удастся решить некоторые проблемы в личной жизни.

Звезды рекомендуют довериться интуиции во время общения с важными людьми.

Скорпион (23.10−21.11)

Жизненный потенциал Скорпионов будет на высоком уровне. Вероятно появление влиятельных людей, которые окажутся полезными в решении сложных вопросов.

Вечером наступит удачное время для посещения светского мероприятия и публичных выступлений.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам не стоит спешить − это может помешать осуществлению замыслов. Не исключено неожиданное предложение или деловая встреча.

Звезды обещают открытие новых возможностей, однако воспользоваться ими будет непросто.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогам не рекомендуется строить больших планов и начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов.

Звезды советуют остерегаться происков недоброжелателей и не брать в долг. Также полезно доверять интуиции.

Водолей (20.01−18.02)

День Водолеев будет отличаться завидной работоспособностью. Помощником в самых важных делах станет тонкая дипломатия и способность к анализу.

Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыб ожидает пассивный день и повсеместное снижение активности. Он больше подходит для обдумывания планов, чем для реальных дел.

В личных отношениях сложится неоднозначная ситуация. Звезды советуют тщательно просчитать варианты прежде чем принимать окончательное решение по любовным и семейным вопросам.