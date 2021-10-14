5 интересных зарубежных новинок для чтения в октябре

В этом месяце предлагаем пополнить свою домашнюю библиотеку новыми бестселлерами зарубежных авторов. Подробнее о них узнавайте в материале, сообщает 24 Канал.

Зарубежные переводы сегодня в полной мере соответствуют требованиям отечественного читателя, который требует не только развлечения, но и образования. Поэтому в книгах этой подборки мастерски переплетены история и вымысел, драма и комедия, триллер и фантастика.

Даниэль Кельман. Тиль.

Издательство: Фабула, 2021

Автор этой книги – один из самых известных современных авторов, пишущих на немецком – называет свой роман главным в своей жизни. На самом деле "Тиль", который писался пять лет и переведен сегодня Александрой Ковалевой – это мастерски составленная смесь западноевропейского фольклора, выдумки и реальных исторических событий времен Тридцатилетней войны (1618 – 1648), охватившей практически все страны Европы.

Роман, в котором множество отсылок к классическим произведениям немецкоязычной литературы, от Гриммельсгаузена до Брехта, Дёблина и Гюнтера Грасса.

Мастерство автора таинственным образом соединяет и связывает все эти судьбы, и перед читателем предстает настоящая ткань того жестокого времени. В 2020 году роман Даниэля Кельмана "Тиль" был включен в шорт-лист Международной Букеровской премии.

Колин Гувер. Верити.

Издательство: Родной язык, 2021

Героиня этого романа Лоувен – молодая писательница, у которой ни цента за душой. Но однажды к ней обращается Джереми Кроуфорд, муж Верити – автора романов-бестселлеров. Джереми предлагает Лоувен завершить цикл книг Верити, ведь та парализована после автокатастрофы.

Рукопись изобилует откровенными подробностями жизни супругов и рассказывает, что на самом деле случилось в тот день, когда умерла их дочь. Лоувен колеблется, показывать ли автобиографию Джереми, потому что понимает – это уничтожит его. Так кто же такая Верити – гениальная писательница и жертва роковых обстоятельств или сумасшедший манипулятор и преступница?

Радек Рак. Пустое небо.

Издательство: Издательство Жупанского, 2021

Автор этой книги родом из польского Прикарпатья, и в интервью часто говорит о себе как о потомке польских крепостных крестьян. Неудивительно, что эта двойная оптика – городского жителя, который усвоил культурные и литературные каноны современного мира, и человека, который старается не забывать своих корней, – накладывает отпечаток на его творчество.

В этом творчестве появляются причудливо переплетенные сюжеты, где персонажи народной демонологии и (квази)исторические герои сталкиваются в водовороте мест и городов, погружаются в польскую повседневность последних трех веков, – да так искусно переплетены, что порой и не отделить миф от реальности. В частности, в этом романе в жанре магического реализма есть Люблин межвоенных лет – и небольшое русинское село на Подкарпатье.

Алхимики, колдуны, демонические и адские существа, шагающие по улицам города рядом с их жителями, и трагедия людей, у которых остается лишь память о самих себе: память размытая и непрочная, где реальность сочетается со сказкой и мифом; память, носителем которой являются только те, кто пережил – и выжил. Память, которая отходит вместе с ними. Город и деревня, реальность и сказка образуют на страницах книги причудливые узоры.

Айн Рэнд. Мы, живые.

Издательство: Наш Формат, 2021

В свое время автор этого романа, переведенного Геннадием Шпаком, выдала мировой бестселлер "Атлант расправил плечи", в контексте которого остальные ее произведений должна выглядеть, как следствие славы, вроде "публичных" костылей. Но случилось иначе.

Родившись в Санкт-Петербурге в еврейской семье, которая после революции 1917 года переехала в Крым, автор осталась верной свои тематике. В частности этот роман – манифест против коммунизма, автобиография "в интеллектуальном смысле", попытка рассказать миру о большевистском зле.

И даже когда все летит кувырком, родные и любимые предают, туман и серость окутывают и город, и душу, Кира не сдается, идя к цели.