НАБУ закрыло дело о закупке вакцин при министерстве Степанова
Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке вакцин от ковида при министре Максиме Степанове, сообщает Украинская правда.
"17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления – УП)", - говорится в ответе НАБУ на запрос УП.
Отмечается, что никаких деталей по делу и роли Степанова в нем НАБУ не сообщило.
Напомним:
- 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.
- Позже Степанов заявил, что подозрения относительно махинаций с закупками вакцин против COVID-19 беспочвенны, Минздрав предоставит НАБУ документы о переговорах с поставщиками вакцин.