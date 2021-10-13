В ВОЗ констатировали минимальный уровень смертности от COVID-19
Смертность от коронавируса в мире находится на минимальном уровне практически за год, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень — почти 50 000 смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше", — сказал Гебрейесус.
Он уточнил, что смертность от COVID-19 снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавируса.
"И, конечно же, смертность наиболее высока в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября — и большинство из них в Африке", — добавил Гебрейесус.