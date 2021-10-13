В ВОЗ констатировали минимальный уровень смертности от COVID-19

Смертность от коронавируса в мире находится на минимальном уровне практически за год, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень — почти 50 000 смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше" , — сказал Гебрейесус.

Он уточнил, что смертность от COVID-19 снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавируса.