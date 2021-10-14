Продукты для улучшения гормонального фона: как поддержать надпочечники

Для нормализации гормонального фона очень важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Так, есть целый ряд продуктов, которые улучшают обменные процессы в надпочечниках, повышают активность переработки холестерина, являющегося сырьем для выработки кортизола, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Наталья Нутри.

Простые продукты: что есть, чтобы поддержать надпочечники

Семена тыквы содержат цинк и магний, которые нормализуют обмен веществ в надпочечниках.

Омега-6 ускоряет трансформацию холестерина в кортизол, а витамины группы В и токоферол повышают кровообращение в органах и стабилизируют клеточные мембраны.

Магний успокаивает нервную систему.

Печень, содержит витамины группы В (В5, В6, В12), полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6).

содержит витамины группы В (В5, В6, В12), полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6). Нежирные сорта мяса. Мясная продукция, особенно молодых животных, сбалансирована витаминно-минеральным составом.

Мясная продукция, особенно молодых животных, сбалансирована витаминно-минеральным составом. Морепродукты. Крайне полезна - сардина. Это универсальный источник омега-3 для организма. Отличительная особенность этой разновидности - отсутствие накопления в организме рыбы ртути и тяжелых металлов.

Соль. Часто повышается тяга, что свидетельствует о снижении уровня альдостерона (компенсаторная реакция). При недостаточности соли в суточном рационе наблюдается нарушение обмена воды и электролитов, резко падает уровень артериального давления.

Часто повышается тяга, что свидетельствует о снижении уровня альдостерона (компенсаторная реакция). При недостаточности соли в суточном рационе наблюдается нарушение обмена воды и электролитов, резко падает уровень артериального давления. Свежие овощи. Нормализуют гликемического фон, насыщают организм витаминам и микроэлементами. Коррекция гликемии - этап восстановления функций надпочечников.

При употреблении продуктов крайне важно соблюдать качественный и количественный состав.

Употреблять белковые продукты (растительного и животного происхождения). Полиненасыщенные жиры (в том числе омега-6 и омега-3) и медленные углеводы. Вода, суточное потребление 1,5 - 2,0 литра.

Соблюдение диетических рекомендаций приводит к нормализации обмена веществ в надпочечниках, повышению концентрации в них "сырья" для производства кортизола и коррекции патологических изменений со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы.

Автор: Татьяна Турчаникова