Зеленский разрешил местным общинам признавать грузы гуманитаркой

Президент Владимир Зеленский подписал закон об оперативности приятия решений в вопросах гуманитарных грузов, который позволяет местным властям оперативно признавать гуманитарную помощь, сообщает Деловая столица.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гуманитарной помощи" по оперативности принятия решений" Верховная Рада приняла 21 сентября 2021 года.

Отныне органы местного самоуправления также определены получателями гуманитарной помощи.

Закон расширяет полномочия местных администраций по признанию гуманитарной помощью для получателей на их территории, в частности, легковых автомобилей для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и транспортных средств специального назначения (кроме такси и автомобилей инкассации) для обеспечения ими бюджетных предприятий, учреждений и организаций. Такие транспортные средства спецназначения не могут быть отчуждены в течение 10 лет по любым гражданско-правовым договорам, кроме безвозмездной передачи другим аналогичным предприятиям.

Кроме того, местные администрации теперь будут иметь право признавать гуманитарной помощью грузы весом до 5 тонн в порядке, установленном Кабинетом министров, а также грузы весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для предотвращения возникновения и распространения вспышек эпидемий или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.