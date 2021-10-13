Порошенко вместе с депутатами требовал встречи с Венедиктовой

Лидер партии, пятый президент Петр Порошенко возле Офиса генпрокурора заявил, что Украина стоит на пороге масштабного энергетического кризиса, однако Офис президента Владимира Зеленского больше интересует преследование "Европейской солидарности" за события 2014 года, сообщает Интерфакс-Украина.

"В стране царит энергетический кризис. В стране, как сегодня сообщили СМИ, в 10 раз меньше энергетического угля на электрических станциях, чем должно быть. Минимальный объем, который сегодня должен был быть, составляет 2 миллиона 850 тыс. тонн. Сегодня 660 тыс. тонн. Это означает, что страна к началу отопительного сезона остается возможно без электричества", - приводит слова Порошенко возле Офисе генпрокурора пресс-служба "Евросолидарности".

Он подчеркнул, что в ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем.