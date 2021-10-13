Школы Одессы уходят на дистанционное обучение

В Одессе руководству школ рекомендовали с 18 октября перейти на дистанционную форму обучения. Осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября, сообщает РБК-Украина.

"С учетом явного ухудшения эпидситуации, закрытия почти 200 классов на карантин, письма МОН (министерство образования и науки), с 18 октября на неделю школам города рекомендовано дистанционное обучение" , - написала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич в Facebook.

Буйневич отметила, что школьные осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября и завершатся 29-го.

Напомним, сегодня МОН направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. Однако дату начала каникул руководители учебных заведений должны определить самостоятельно.

Автор: Дмитрий Кузнецов