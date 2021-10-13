Минздрав расширит перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации

Министерство здравоохранения Украины расширит перечень профессий и работников организаций, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, сообщает Укринформ.

Речь идет о проекте приказа "Об утверждении Изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Согласно проекту, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.