В личных вещах умершего Полякова нашли неизвестную жидкость

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал о новых подробностях расследования смерти народного депутата Украины Антона Полякова, сообщает Политика Страны.

Среди личных вещей погибшего было обнаружено наличные в размере 10 000 гривен и 800 долларов США. А также два образца катетора с веществом бурого цвета. Что это за вещество, также изучается.

Об этом Енин сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24". После этого в студии стали задаваться вопросом, почему эксперты за целых пять дней не определили его природу. На что Енин сказал, что эксперты сами определяют сроки. То есть, он ушел от прямого ответа.

"За два дня, как оказалось, был проведен токсикологический анализ крови, что намного сложнее, чем какие-то капельки в катетере и была дана оценка, что это за препарат", - обращает внимание Зорян Шкиряк.

Шкиряк также задался вопросом, откуда у нардепа от Слуги народа Янченко информация о том, что это метадон. Ведь именно она изначально сообщила о метадоне в крови Полякова.