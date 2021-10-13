В МВД заявили о новых фактах смерти депутата Полякова

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал о том, что удалось узнать за время следствия по обстоятельствам смерти народного депутата Антона Полякова, сообщает Сегодня.

Как оказалось, покойный парламентарий сам предложил встретиться гражданину Д.

"По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д, с которым пребывал в дружеских отношениях, предложивши встретиться.Они встретились в ресторане. Они вместе провели там приблизительно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт" , – сказал Евгений Енин.

По словам замминистра, когда Антон Поляков выходил из ресторана – визуально он выглядел абсолютно здоровым. После ужина народный депутат сел в машину гражданина Д.

"Около двух часов ездили по Киеву. Гражданин Д вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину – машину таксиста" , – уточнил Енин.

В МВД также уточнили, вопрос о том, как метадон оказался в организме Антона Полякова, на данный момент прорабатывается следствием.

Кроме того в МВД заверили, что Анна Скороход не заявляла о каких-либо подозрениях о том, что кто-то мог бы убить народного депутата Антона Полякова.