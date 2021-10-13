Захарова прокомментировала переговоры с Нуланд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву. В ходе переговоров стороны «инвентаризировали» проблемы в отношениях, заявила Захарова в эфире российского канала, сообщает Лента.Ру.

Захарова оценила переговоры с Нуланд, подчеркнув, что никто не ожидал «феерического события». По ее словам, Нуланд не обладает соответствующими полномочиями — «решать все вопросы сразу». Захарова назвала состоявшийся диалог «инвентаризацией» проблемных вопросов.

"При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно" , — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Сама Нуланд ушла со Старой площади после диалога удовлетворенной.