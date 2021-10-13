Ляшко сравнил нынешнюю эпидситуацию с началом пандемии в Италии

Вспышка коронавируса в Украине этой осенью во многом напоминает начало пандемии в Италии. Об этом в среду, 13 октября в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.

По его словам, главная причина стремительного роста зараженных коронавирусной инфекцией в Украине - штамм Дельта.

"Мы работаем на всех мощностях. Сейчас еще хуже, чем это было весной в нашей стране. Мы еще принимаем пациентов. Мы знаем, как расширять больницы. Каждый из регионов имеет свои возможности, но система не резиновая" , - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что в больницы попадают люди с тяжелой формой болезни и "как правило, они не привиты".

"Вакцина есть в свободном доступе. Медики готовы и могут вакцинировать, просто нужно сделать это" , - отметил Виктор Ляшко.

Он напомнил, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно у своего семейного врача, по телефону контакт-центра МЗ или самостоятельно подойти в ближайший пункт вакцинации.