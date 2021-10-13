Минздрав назвал регионы-аутсайдеры по вакцинации от полиомиелита
В Минздраве заявили о низком уровне вакцинации от полиомиелита в Украине. Об этом информировали в МОЗ в среду, 13 октября, сообщает Корреспондент.
В МОЗ напомнили, что низкий уровень вакцинации от полиомиелита в Украине грозит тем, что это может привести к циркуляции вируса в стране.
Самый низкий уровень вакцинации зафиксирован в:
- Херсонской области - 40,7%;
- Ивано-Франковской области - 42,2%;
- Закарпатской области - 43,1%;
- Харьковской области - 46,5%
- Одесской и Киевской области - 47,5%.