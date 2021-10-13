Минздрав назвал регионы-аутсайдеры по вакцинации от полиомиелита

Минздрав назвал регионы-аутсайдеры по вакцинации от полиомиелита

В Минздраве заявили о низком уровне вакцинации от полиомиелита в Украине. Об этом информировали в  МОЗ в среду, 13 октября, сообщает Корреспондент.

В МОЗ напомнили, что низкий уровень вакцинации от полиомиелита в Украине грозит тем, что это может привести к циркуляции вируса в стране.

Самый низкий уровень вакцинации зафиксирован в:

  • Херсонской области - 40,7%;
  • Ивано-Франковской области - 42,2%;
  • Закарпатской области - 43,1%;
  • Харьковской области - 46,5%
  • Одесской и Киевской области - 47,5%.
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