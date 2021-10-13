Минздрав назвал регионы-аутсайдеры по вакцинации от полиомиелита

В Минздраве заявили о низком уровне вакцинации от полиомиелита в Украине. Об этом информировали в МОЗ в среду, 13 октября, сообщает Корреспондент.

В МОЗ напомнили, что низкий уровень вакцинации от полиомиелита в Украине грозит тем, что это может привести к циркуляции вируса в стране.

Самый низкий уровень вакцинации зафиксирован в: