Раскрыт диагноз госпитализированного президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией. Его поместили в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщает РБК-Украина.

Портал Denik N проинформировал о поставленном главе государства диагнозе со ссылкой на три информированных источника из окружения президента, государственной администрации и медицинской сферы.

Данная болезнь оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга, поэтому согласно изданию, принципиально ограничивает Земана в выполнении обязанностей главы государства.

Между тем Пражский град и Центральный военный госпиталь в Праге не сообщают о диагнозе Земана. Гастроэнтеролог Мирослав Заворал, лечащий врач президента и директор госпиталя, сказал журналистам, что на это не получено согласие пациента.

Автор: Артур Родивилов