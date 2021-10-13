В Херсоне начался бум на COVID-вакцинацию

В Херсоне, который с 15 октября вместе со всей областью, переходит в «красную» зону эпидемической опасности - очереди в пунктах вакцинации, вопрос о мотивации для проведения прививки уже не возникает, сообщает Укринформ.

«По состоянию на утро у нас около 20% всего населения имеет две (дозы - ред.) вакцины - это то, что зеленый сертификат» , - заявил на пресс-конференции и.о. заместителя городского головы Роман Головня.

По его словам, около 126 тысяч горожан получили первую дозу вакцины. Головня отметил, что все массово прививаются, и пока вопросов с мотивацией нет, все понимают серьезность ситуации.

«У нас в городе - вакцинальный бум, выстроились очереди», - заявил и.о. заместителя городского головы.

Он отметил, что был случай, когда человеку в очереди стало плохо, вызвали экстренную медицинскую помощь, сделали быстрый тест и он оказался положительным.

«Дотянули до последнего, когда в пик эпидемии массово собираемся для того, чтобы вакцинироваться» , - отметил Головня.

Он обратился к херсонцам с просьбой с уважением относиться к медицинским работникам, которые очень загружены. И подчеркнул, что если они будут увольняться, то это будет катастрофа.

«Сегодня мы вели разговор о госпитале ветеранов войны, так там нет реально физически работников, нужно их искать, чтобы они пришли работать» , - рассказал и.о. заместителя городского головы.

Он также обратил внимание на нагрузку, что легла на первичное звено, которое также работает с ковиднимы больными.

«Откровенно вам скажу - люди устали, поэтому я хотел бы призвать всех к взаимопониманию, чтобы люди не поднимали лишней паники, претенциозности. Многие люди (медработники - ред.) говорят: нам проще освободиться (и пишут заявления на увольнение), чем в таком режиме работать. Хоть есть там доплаты, нет доплат. На первичном звене, например, сейчас нет доплат, мы ставим вопрос, чтобы их поддержать, и эту доплату сделать. Так же нагрузки в отделениях - вы представьте, если больница загружена из ста процентов на 95%. Причем это - тяжелые больные. Он реально сейчас не нуждается в кислороде, через десять минут уже нужно везти в реанимацию» , - говорит Головня.

Он отметил, что поставил вопрос перед депутатами городского совета, городским головой, чтобы предусмотреть доплаты первичному звену, поддержав в этих условиях медиков.