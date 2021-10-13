В Украине уже оформили более миллиона е-больничных

Украинские врачи оформили более миллиона электронных больничных с момента их запуска – 1 октября.

"Более миллиона электронных больничных. Именно столько документов оформили врачи спустя две недели после запуска услуги по всей стране. Сейчас услуга особенно актуальна. Вместе с пандемией коронавируса начинаются и сезонные болезни. Очень важно разгрузить врачей, упростить получение страховых выплат и сократить контакты между людьми. Этот результат — подтверждение, насколько украинцы хотели получить услугу в этом формате. Электронные больничные пытались внедрить 10 лет. И наконец мы сделали этот важнейший шаг к началу режима paperless в медицине" , - написал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Как ранее сообщалось, с 1 октября больничные будут оформлять только в электронном виде. Данные вносятся в электронную систему здравоохранения.