США обсудят с Узбекистаном размещение военных баз - СМИ
Представители Пентагона обсудят в Узбекистане возможность размещения контртеррористических сил. США смогут наносить удары по целям в Афганистане, сообщает РБК-Украина.
Представители Пентагона намерены посетить страну в текущем месяце.
"Основная повестка визита будет касаться возможности размещения контртеррористических сил, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане", - говорится в материале Politico.
Соединенные Штаты ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.
Накануне представители радикального движением "Талибан" договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам. Двухдневные переговоры проходили в Катаре.
Автор: Артур Родивилов