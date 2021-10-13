За видеофиксацию нарушений ПДД предлагают платить

В Верховной Раде появился законопроект, позволяющий полиции штрафовать за нарушение ПДД водителей на основании видео очевидцев. Также документ предусматривает выплату процентов от штрафа авторам роликов, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Документ пока находится на рассмотрении в парламенте. О том, как он будет работать в случае принятия, рассказали эксперты и авторы.

Как будет работать система. Источник: кадр видео ТСН

Автор законопроекта нардеп Денис Маслов отметил, что в сети ежедневно появляется очень много видео о нарушениях на дорогах, но результатов от этого нет.

Прежде всего, речь идет о серьезных нарушениях: например, проезд на запрещающий сигнал светофора или пересечение двойной сплошной.

Как выглядят залитые видео. Источник: кадр видео ТСН

В свою очередь основатель стартапа Алексей Афонин заявил, что такой системой пользуется уже более 30 тысяч человек. Сейчас информацию, полученную от очевидцев, они самостоятельно передают полиции.

Он пояснил, как будет работать система в случае принятия законопроекта: водитель включает приложение на смартфоне и видео записывается, а после сохранения автор отправляет его правоохранителям. При этом потребуется ввести номер авто и выбрать тип нарушения.