Медик сообщила о нехватке мест в COVID-больницах Харькова

В Харькове для больных коронавирусной инфекцией закончились места в городских реанимациях. Число инфицированных COVID-19 в регионе продолжает расти, сообщает Обозреватель.

Как рассказала в интервью руководитель Харьковского областного клинического диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова, свободных коек для пациентов с коронавирусом в диспансере уже не осталось. А под медицинским учреждением выстраиваются очереди из скорых.

"На сегодняшний момент свободных мест нет. В первую очередь, в реанимациях" , – сказала она.

Пирогова рассказала, что врачи карет скорой помощи пребывают на постоянной телефонной связи с медиками из диспансера, ожидая освобождения хотя бы одного места в больнице.

"Если нет мест, к нам не везут" , – уточнила она.

Говоря о нынешней волне пандемии, медик отметила, что в этот раз люди тяжелее переносят болезнь. А от момента заражения до перехода к средней или тяжелой степени заболевания проходит очень мало времени. Пирогова уточнила, что среди больных, попадающих в реанимацию, привитых от коронавируса меньшинство – всего от 6% до 10%.