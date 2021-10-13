США возобновила лотерею Green Card: появилась инструкция на украинском

Посольство США в Украине распространило инструкцию по лотерее "зеленая карта" (Green Card) на 2023 на украинском языке, сообщает Интерфакс-Украина.

"Лица, которые отбираются программой (победители), должны отвечать простым, но строгим критериям отбора для того, чтобы иметь возможность статуса постоянного жителя США" , - сказано в обнародованном документе﻿ .

Согласно документу, в 2023 фискальном году для программы "диверсификационных эмигрантов" выделено 55 тыс. виз. Украина попала в список стран, население которых имеет право принимать участие в лотерее.

Инструкция содержит требования к претендентам. Описана процедура подачи заявки на участие в программе. Освещена методика отбора претендентов.