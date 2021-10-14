На Буковине в карете "скорой" умер итальянец от COVID-19

72-летний итальянец, умерший в карете "скорой" медицинской помощи в Черновицкой области, которого отказались принимать две больницы, болел коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский. Медик отметил, что то, что у пациента был коронавирус, установили сегодня судмедэксперты во время вскрытия тела итальянца.

"Причина смерти – коронавирус, пневмония, легочная и сердечная недостаточность на фоне сахарного диабета" , – сообщил Бачинский.

Ранее 13 октября в Черновицкой области в карете скорой медицинской помощи умер 72-летний гражданин Италии. Предварительно у него была болезнь, не связанная с коронавирусом. Пациента отказались принять две больницы из-за нехватки мест в реанимациях для людей без коронавируса. Во время транспортировки мужчины в больницу скорой медицинской помощи города Черновцов иностранец умер в карете "скорой".