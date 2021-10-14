РФ блокирует членство ЕС в Арктическом совете из-за Украины - СМИ

Европейский Союз длительное время пытается получить статус полноправного наблюдателя в Арктическом совете, учитывая важность этого региона для всей Европы. Но такая заявка блокируется Россией в ответ на постоянную поддержку Евросоюзом Украины, и санкции ЕС против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины, сообщает Укринформ.

Об этом накануне презентации новой Коммуникации (рабочий документ) Еврокомиссии по обновленной Арктической политике ЕС на правах анонимности изданию сообщил официальный представитель Евросоюза.

«Евросоюз пытается получить статус официального наблюдателя в Арктическом совете с 2008 года. Сейчас против такой заявки выступает Российская Федерация, занимающая жесткую позицию по отношении к Евросоюзу в связи с санкциями, которые ЕС применил против РФ в связи с аннексией Крыма и событиями на Востоке Украины» , - сказал представитель ЕС.

Он напомнил, что Россия входит в Арктический совет на правах Арктической страны, наряду с Канадой, Королевством Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндией, Исландия, Норвегией, Швецией и США. Недавно, в мае этого года, Россия приняла на себя председательство в Арктическом Совете на следующие два года.

При этом он Отметил, что в 2013 году, на конференции министерского уровня в Швеции, все члены Арктического Совета приняли решение, которое предоставляет для ЕС права полного наблюдателя, хотя НЕ обеспечивает такого официального статуса. Поэтому ЕС имеет возможность участвовать в рабочих группах этого форума и в проектах по экономическому и социальному развитию региона.

Вместе с тем, как отмечается в самой Коммуникации, которая распространена 13 октября на сайте Европейской службы внешних действий, интересы России выходят за рамки регионального сотрудничества, а агрессивная политика Кремля превращает Арктику в арену глобального соперничества и противостояния.

«Военное наращивание в регионе российской Арктики отображает как глобальное позиционирование, так и внутренние приоритеты, включая использование инфраструктуры двойного назначения. В дополнение к растущей вызовам в сфере безопасности, это может в дальнейшем усложнять климатические изменения ... Многие страны, включая США, Норвегию, Великобританию, Данию, Канаду и Исландию, как и Североатлантический альянс (НАТО), внимательно наблюдают за этим развитием, отвечая на растущую агрессивность поведения России в водах и в воздушном пространстве Арктики» , - говорится в документе.

В принято документе Евросоюз отмечает, что увеличение количества заявок от третьих стран на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете отображает новую геополитическую ситуацию, складывающуюся вокруг этого региона.