В Украине рассматривают бустерную вакцинацию

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) уже на следующей неделе рассмотрит вопрос бустерной вакцинации в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в среду, 13 октября, сообщает Корреспондент.

Бустерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок, пояснил Кузин.

"Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение" , - сказал Кузин.

По его словам, в начале бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний.