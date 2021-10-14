Ляшко допустил создание мобильных госпиталей в регионах

В Украине рассматривают вопрос о развертывании мобильных госпиталей из-за вспышки коронавируса. Об этом в среду, 13 октября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН, сообщает Корреспондент.

"У меня в кабинете находится заместитель Херсонской ОГА и мы рассматриваем вопрос, нуждается ли Херсон в развертывании мобильного госпиталя. И если так, то возле которой больницы. С Харьковской ОГА мы также находимся в контакте: добавляем кровати, расширяем количество учреждений здравоохранения. Мы понимаем, что способности системы здравоохранения не безграничны, потому что должны быть еще и медицинские работники и реаниматологи" , - сказал Ляшко.

Он добавил, что COVID-19 - это серьезная болезнь и "она приводит к тому, что люди не могут самостоятельно дышать". Ляшко отметил, что ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться.

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе" , - заявил Ляшко.

В то же время, он не стал уточнять какие именно регионы могут "стать красными".