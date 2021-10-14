В Черновцах сообщили о нехватке кислородных COVID-коек

В Черновицкой областной больнице заявили о нехватке коек с кислородом для больных коронавирусом. Там же обратили внимание на то, что большинство из тех, кто нуждается в реанимации и кислороде – не сделали прививки, сообщает Обозреватель.

Как рассказала в интервью врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко, из 185 коронавирусных коек в медучреждении сейчас занято 184. Реанимационное отделение заполнено на 100%.

Она отметила, что из тех, кто сейчас проходит лечение в больнице, вакцинированы от COVID-19 всего трое: двое из них привиты двумя дозами вакцины, один – одной. При этом течение болезни у них радикально отличается от течения заболевания у остальной группы пациентов.

"Вакцинированные переносят болезнь намного легче" , – сообщила врач.

Она рассказала, что несмотря на рост числа госпитализированных, развернуть новые койки с кислородом в медучреждении не могут. Когда же в больницу поступают новые больные коронавирусом, которые нуждаются в дополнительном кислородном сопровождении, то их распределяют по другим медучреждениям, где остались места и которые еще готовы их принять.