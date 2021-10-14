Саакашвили озвучил причины возвращения в Грузию

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в Рустави, заявил, что вернулся на родину "из-за непреодолимой и безграничной тоски". Об этом он рассказал в письменном интервью грузинскому телеканалу Mtavari TV, сообщает Корреспондент.

Он рассказал, что "ему каждую ночь снились разные места в стране - подъезд его дома, улица Пекина, Руставели, Вера и 51-я школа, а также Боржоми, Батуми, Анаклия и Гагра".

В то же время, он подчеркнул, что толкала к возвращению его не только ностальгия.

"Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы перешли черту невозврата" , - сказал Саакашвили.

Саакашвили написал, что это была его не первая попытка приезда в Грузию.

"Все вышло не совсем так, как я планировал. Что-то было сделано так, что первая попытка чуть не закончилась трагически" , - уточнил он.

Он рассказал, что за четыре дня тайного нахождения в Грузии он посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, а также "ел хачапури на Рикотском перевале".