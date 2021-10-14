Над Филиппинами пронесся тайфун, погибли 19 человек

По информации телеканала CNN Philippines со ссылкой на власти число жертв тайфуна Maring (Kompasu), бушевавшего на севере острова Лусон на Филиппинах, достигло 19 человек, 13 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

В провинции Бенгет произошли оползни из-за дождей, обширные территории пострадали от наводнений. В настоящее время тайфун покинул территорию Филиппин, но синоптики предупредили об угрозе продолжения дождей. Были эвакуированы более 10 тысяч человек.

"Девятнадцать человек погибли, а еще 13 пропали без вести в результате тропического циклона Maring" , - говорится в сообщении телеканала.

Сообщается, что государственный совет по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий проверяет также сообщения об 11 других погибших, трех раненых и одном пропавшем без вести.