Ощадбанк продлил действие карточек для жителей ОРДЛО

Выпущенные для внутренне-перемещенных лиц карточки Ощадбанка, у которых закончился срок действия, будут действовать до 1 января 2022 года. Об этом информировала пресс-служба Ощадбанка, сообщает Укринформ.

С момента объявления карантина из-за COVID-19 (в марте 2020 года) Ощадбанк несколько раз продлевал действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истек (до 1 марта, 1 мая, 1 октября 2021).

Это было сделано, поскольку в определенный период ограничивалась работа транспорта, и люди не могли добраться до отделений банка, пояснили в пресс-службе. Начиная с 1 января 2022 Ощадбанк прекратит автоматическое продление срока действия платежных карточек ВПЛ.

Ощадбанк перевыпускает карточки по графику и доставляет их к своим отделениям, пока транспортное сообщение работает, отделения работают в штатном режиме, говорится в сообщении.

Специально для клиентов из числа внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются в отделениях Донецкой и Луганской областей, еще в июне 2020 была создана электронная очередь, которая дает возможность удобно получать перевыпущенные карты.

В ближайшее время банк осуществит рассылку SMS-сообщений клиентам, карточки которых были искусственно продлены. Дата и конкретное время, когда нужно получить перевыпущенную карточку, будут указаны в тексте этого SMS.

Если клиент захочет выбрать другое время визита, ему будет доступна возможность записаться в отделение онлайн одним из следующих способов: через официальный сайт Ощадбанка, в чат-боте приложений Телеграмм или Мессенджер, в Контакт-центре по бесплатному номеру: 0 800 21 08 00.

Как отметили в Ощадбанке, решение принято и ради безопасности граждан, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, ведь есть информация о нередких случаях негуманного присвоения третьими лицами карточек и снятие средств не верифицирующими лицами.