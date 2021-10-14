В РФ нобелевского лауреата могут признать "иноагентом"

Президент РФ Владимир Путин не исключает, что лауреата Нобелевской премии мира-2021, российского журналиста Дмитрия Муратова могут признать так называемым "иностранным агентом", сообщает Радио Свобода.

Об этом Путин заявил на форуме "Российский энергетический неделю".

"Если он (Муратов, - ред.) не нарушит российский закон, если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве "иностранного агента", значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание либо по каким-то другим соображениям" , – сказал Путин.

Российские СМИ отмечают, что согласно букве закона журналист может быть объявлен так называемым "иностранным агентом" после получения денежной части премии. Сам лауреат сказал, что считает, что он и "Новая газета" не будут внесены в список, так как считает, что "у государства есть иммунитет на глупость".

Муратов – первый лауреат Нобелевской премии мира в постсоветской России. О присуждении ему награды было объявлено 8 октября. Он получил её вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой.